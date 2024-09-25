Yasa Dışı Sigara İmalathanesine Operasyon: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Kars’ta yasa dışı sigara imalathanesine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Yasa Dışı Sigara İmalathanesine Operasyon: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde yasa dışı sigara imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 depoya operasyon düzenlendi.

KOM ekiplerince depoda yapılan aramada; 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 6 bin 600 boş ve doldurulmuş makaron, 5 bin 500 boş sigara paketi, 210 mükerrer bandrol ve 217 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olay ilgili olarak gözaltına alınarak emniyete getirilen 1 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kars Sigara Operasyon Gözaltı
Son Güncelleme:
Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama
Garson, Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı Garson, Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtardı
Bursalılar Kestaneyi Böyle Pişiriyor ve Kestane Tek Hamlede Soyuluyor Bursalılar Kestaneyi Böyle Pişiriyor ve Kestane Tek Hamlede Soyuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Konuşması Dünya Basınında Cumhurbaşkanı'nın BM Konuşması Dünya Basınında