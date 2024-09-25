Yasa Dışı Sigara İmalathanesine Operasyon: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde yasa dışı sigara imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 depoya operasyon düzenlendi.

KOM ekiplerince depoda yapılan aramada; 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 6 bin 600 boş ve doldurulmuş makaron, 5 bin 500 boş sigara paketi, 210 mükerrer bandrol ve 217 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olay ilgili olarak gözaltına alınarak emniyete getirilen 1 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA