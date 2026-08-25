Ahlat'taki Kabine Toplantısı Sona Erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Ana gündemin 'Terörsüz Türkiye' süreci olduğu toplantı sona erdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı tamamlandı.
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.10'da başlayan toplantı saat 19.00'da sona erdi. Toplantının ana gündeminin 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kabul edilen çerçeve yasa olması bekleniyordu
Kaynak: AA
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