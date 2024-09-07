Ahır Cayır Cayır Yandı, Hayvanlar Ölümden Son Anda Kurtarıldı

Bursa'da bir ahırda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Ahırda bulunan hayvanlar, sahipleri tarafından kurtarılırken, yangın çevreye sirayet etmeden kısa sürede söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde bulunan bir ahırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ahır sahiplerinin alevleri fark etmesi üzerine içeride bulunan hayvanlar kurtarıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alevleri çevreye sirayet etmeden kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA