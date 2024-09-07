Edirne'de Operasyon: 16 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'de düzensiz göçle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi 2 sürücü gözaltına alındı.

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Edirne'de Operasyon: 16 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'de Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 araç içinde kaçak göçmen bulunduğu ihbarı sonrası harekete geçti. Sürücüler takip edildiklerini fark edince araçları bırakıp, kaçmaya başladı. Sürücülerin ardından araçlardaki bazı göçmenler de araziye dağıldı.

Jandarma, daha önce araçlardan indirilen ve araziye kaçan göçmenleri yakalamak için arama çalışması başlattı. Arazide yapılan aramalarda 16 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör şüphelisi 2 sürücü de gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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