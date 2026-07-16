Ahbap Soruşturmasında Şok İfade: 'İsviçre'de Evlendik, Haluk Levent Beni Mafya Yalanıyla Dolandırdı'

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Nurdan Eriş'in hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Eriş, Haluk Levent ile İsviçre'de evlendiklerini öne sürerek, ünlü sanatçının "Peşimde tefeciler var, mafya var" diyerek kendisinden milyonlarca frank aldığını ve kendisini kullandığını iddia etti.

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Ahbap Soruşturmasında Şok İfade: 'İsviçre'de Evlendik, Haluk Levent Beni Mafya Yalanıyla Dolandırdı'
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Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ahbap Derneği soruşturmasında adli süreç devam ederken, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Nurdan Eriş'in mahkemedeki resmi ifadesine ulaşıldı. Eriş, ifadesinde sanatçı Haluk Levent hakkında ağır dolandırıcılık ve duygu sömürüsü suçlamalarında bulundu.

'İSVİÇRE'DE EVLENDİK, BENİ KANDIRDI'

Nurdan Eriş, hakimlikteki sorgusunda Haluk Levent ile geçmişe dayanan ilişkisini ve evlilik sürecini detaylarıyla anlattı. Yurt dışında kurulu bir düzeni olduğunu belirten Eriş, şu iddiaları öne sürdü:

"Bu beyefendi ile 2016 yılında İsviçre’de tanıştım. Orada kurulu bir işim vardı. Çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı, 2018 yılında İsviçre'de evlendik. 2018 yılında şirketimi sattım ve 30 milyon franga yakın para aldım. Bu süreçte ve öncesinde Amerika’daki şirketimden de ona sürekli para gönderdim. Çoğu zaman 'Borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var' diyerek benden para kopardı."

Ahbap Soruşturmasında Şok İfade: 'İsviçre'de Evlendik, Haluk Levent Beni Mafya Yalanıyla Dolandırdı' - Resim : 1

'AHBAP PROJESİ İÇİN PARA GÖNDERDİM'

Eriş, paraları doğrudan Haluk Levent’in şahsi hesabına değil, onun yönlendirdiği üçüncü kişiler üzerinden transfer ettiğini dile getirdi. Pandemi döneminde dernek faaliyetleri adı altında da para aktardığını itiraf eden Eriş, "Yurt dışında yaşadığım için beni saf bulmuştur. Pandemi zamanı 'Ahbap' diye bir proje yapmışlar, ona da para gönderdim. Ödemeleri ilk önce Emrah Bey’e, ardından Zafer Yay’a ve en son Yeliz isimli şahsa gönderdim. Şu an kendimi salak gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜM TÜRKİYE GÜVENİYORDU, İNANMAK İSTEDİM'

Maddi ve manevi olarak tamamen tükendiğini, en son geçen hafta kendisinden "çek davası" gerekçesiyle 15 bin lira daha istendiğini belirten Nurdan Eriş, kandırıldığını çok geç anladığını söyledi. Sorumlular hakkında boşanma davası açacağını ifade eden Eriş, savunmasını şu çarpıcı sözlerle tamamladı:

"4-5 senedir eve hiç gelmiyordu, arada bir uğruyordu. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye ona güveniyordu, mağdur kızları kurtarıyordu. Benim artık hiçbir şeyim kalmadı. Çocuklarım ufak, küçük kızım bu süreçte yaşadığı travma nedeniyle kendine zarar vermeye başladı. Mağdurum."

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Kaynak: DHA

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