AHBAP Soruşturmasında İfade Veren Ece Üner'den Açıklama

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bir kısmının bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni isimlerin bilgisine başvuruldu. Soruşturma kapsamında gazeteci Ece Üner, müzisyen Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.

İfadesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Üner, soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla bilgisine başvurulduğunu belirtti.

'SAMİMİ VE EKSİKSİZ AKTARDIM'

Üner'in açıklaması şöyle: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla bilgime başvuruldu. Olayın kamu vicdanı adına tüm boyutlarıyla aydınlatılmasında, yargı süreçlerine duyduğum saygının gereği olarak, o dönem yaptığım yayınlarda kullandığım ifadenin hiçbir art niyet içermediğini, toplumun birlik ve beraberliğine hizmet amacı taşıdığını samimi ve eksiksiz şekilde yetkili makamlara aktardım. Yine kamu vicdanı adına maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamak amacıyla tüm soruları tam bir şeffaflık içerisinde yanıtladım."

Kaynak: Haber Merkezi