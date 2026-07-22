İşçi Servisi Kazaya Karıştı: Çok Sayıda Yaralı Var

Gaziantep'te fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

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İşçi Servisi Kazaya Karıştı: Çok Sayıda Yaralı Var
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Kaza, Şehitkamil ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Z.A. kontrolündeki 27 S 0926 plakalı işçi servis minibüsü, aynı yönde ilerleyen O.A. kontrolündeki 27 BLC 71 plakalı kamyona arkadan çarptı.

KAZADA 11 KİŞİ YARALANDI

Kazada 11 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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İşçi Trafik kazası Gaziantep
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