Paravan Şirket Ağı Çökertildi: 1,45 Milyarlık Vurgun Yapmışlar, 13 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, paravan şirketler üzerinden suç gelirlerini aklayan 14 şüpheli gözaltına alındı. Banka hesaplarında 1 milyar 450 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

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Paravan Şirket Ağı Çökertildi: 1,45 Milyarlık Vurgun Yapmışlar, 13 Şüpheli Tutuklandı
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 Temmuz'da, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlarına yönelik Elazığ merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMIŞLAR

Operasyon kapsamında, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla suç gelirlerini akladıkları ve banka hesaplarında toplam 1 milyar 450 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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dolandırıcılık Kara Para Aklama
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