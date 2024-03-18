Agrobay işçileri, İzmir'den Ankara'ya yürüyor

İzmir’in Bergama ilçesindeki Agrobay Seracılık’ta çalışırken Tarım-Sen’e üye olmalarının ardından işten çıkarıldıkları gerekçesiyle 39 işçi aylardır direnişlerini sürdürüyor. İşçiler, haklarının verilmesi ve seslerini duyurabilmek için bugün İzmir'den Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Yola çıkan işçiler, "Bizden çaldığınız her şeyi geri alacağız" pankartı açarak sık sık "Sendika haktır engellenemez", "Direne direne kazanacağız" ve "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları attı.

"BAKANLIĞIN ÖNÜNDE DİRENECEĞİZ"

Tarım-Sen Başkanı Umut Kocagöz, "Seçimden sonrası bekleyecek halimiz yok. 210 gün oldu ve işçiler ne maaşlarını ne de tazminatlarını aldı. Bu ülkede Çalışma Bakanlığı nerede? Çözmüyorsa biz Ankara'ya geleceğiz ve bakanlığın önünde direneceğiz" ifadelerini kullandı.

İşçiler yürüyüşe başlamadan önce Bergama Kapalı Pazar yeri önünde açıklama yaptı. İşçilerden biri işveren Arzu Şentürk'e "Burada 1,5 yıl sigortasız çalıştım. Alamadığımız aylıklarımız ve tazminatımız var. Bizi burada oyun oynuyor mu sanıyor. Çok büyük günah işliyor. Bizimle dalga mı geçiyor. Taş yüreğini yumuşat da bize emeğimizi ver” diye seslendi.

18 yıldır Agrobay’da çalıştığını belirten 61 yaşındaki Naime Tekkahraman da “Agrobay hakkımızı versin” dedi.