Agrobay işçileri, İzmir'den Ankara'ya yürüyor

Kötü çalışma koşullarına karşı sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan Agrobay işçileri, İzmir'den Ankara'ya yürüyüşe başladı.

Agrobay işçileri, İzmir'den Ankara'ya yürüyor

İzmir’in Bergama ilçesindeki Agrobay Seracılık’ta çalışırken Tarım-Sen’e üye olmalarının ardından işten çıkarıldıkları gerekçesiyle 39 işçi aylardır direnişlerini sürdürüyor. İşçiler, haklarının verilmesi ve seslerini duyurabilmek için bugün İzmir'den Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Yola çıkan işçiler, "Bizden çaldığınız her şeyi geri alacağız" pankartı açarak sık sık "Sendika haktır engellenemez", "Direne direne kazanacağız" ve "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları attı.

"BAKANLIĞIN ÖNÜNDE DİRENECEĞİZ"

Tarım-Sen Başkanı Umut Kocagöz, "Seçimden sonrası bekleyecek halimiz yok. 210 gün oldu ve işçiler ne maaşlarını ne de tazminatlarını aldı. Bu ülkede Çalışma Bakanlığı nerede? Çözmüyorsa biz Ankara'ya geleceğiz ve bakanlığın önünde direneceğiz" ifadelerini kullandı.

İşçiler yürüyüşe başlamadan önce Bergama Kapalı Pazar yeri önünde açıklama yaptı. İşçilerden biri işveren Arzu Şentürk'e "Burada 1,5 yıl sigortasız çalıştım. Alamadığımız aylıklarımız ve tazminatımız var. Bizi burada oyun oynuyor mu sanıyor. Çok büyük günah işliyor. Bizimle dalga mı geçiyor. Taş yüreğini yumuşat da bize emeğimizi ver” diye seslendi.

18 yıldır Agrobay’da çalıştığını belirten 61 yaşındaki Naime Tekkahraman da “Agrobay hakkımızı versin” dedi.

Armağan Çağlayan çileden çıktı! Korkusuzca gerçeği haykırdı Armağan Çağlayan çileden çıktı! Korkusuzca gerçeği haykırdı
Kocaeli Gebze'de sanayi tüpü patladı: Ölü ve yaralılar var Kocaeli Gebze'de sanayi tüpü patladı: Ölü ve yaralılar var
Bisikletli Doğanay Güzelgün’ün ölümünde karar açıklandı Bisikletli Doğanay Güzelgün’ün ölümünde karar açıklandı
Show TV'den flaş transfer! Kızılcık Şerbeti dizisine öyle bir isim geliyor ki... Show TV'den flaş transfer! Kızılcık Şerbeti dizisine öyle bir isim geliyor ki...
ÇOK OKUNANLAR
CHP açık ara önde götürüyor: 3 büyükşehirde yerel seçim anketi sonuçları 3 büyükşehirde yerel seçim anketi sonuçları
İstanbul'da seçime 13 gün kala dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde? İstanbul için dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde?
İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: 'Gerileyecek' İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: 'Gerileyecek'
Dikkat çeken paylaşım; AKP'ye yakın iş insanlarının dolar kuru beklentisini açıkladı: Dolar kurunun yönü neresi? AKP'ye yakın iş insanlarının dolar kuru beklentisini açıkladı
Yönünü aşağı çevirdi, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul neden düşüşe geçti? Borsa İstanbul neden düşüşe geçti?