Kocaeli Gebze'de sanayi tüpü patladı: Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Gelen ilk bilgilere göre 6 işçi ise yaralandı.

Kocaeli Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada patlamanın yaşandığı bölgeye AFAD ve güvenlik güçlerinin sevk edildiğini duyurdu.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbara göre, Kocaeli ili Gebze ilçesi Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz’un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir.
Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiğini, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır.

Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.”

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