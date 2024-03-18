Trabzon'da karayolunda heyelan

Trabzon’un Of ile Hayrat ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda heyelan meydana geldi.

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Trabzon’un Of ile Hayrat ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda dün gece heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu meydana gelen çökme sonrası karayolu ulaşıma kapanırken, sabah saatlerinde yapılan çalışma ile yol tek taraflı olarak trafiğe açıldı.

Of-Hayrat Karayolu çalışması sırasında dün itibariyle yolda kayma meydana geldi. Yol çalışması ve yağmurunda etkisiyle oluşan yol kayması sonucu herhangi bir can ve mal kaybı oluşmadı. Tek taraflı ve tali yollardan kontrollü bir şekilde trafiğe açılan yolda, duvar yapım çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık iki aydır yol yapım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden yol yapım firma sahibi Hasan Taşkara, "İki gündür bu mevkide taş duvar çalışması yapıyorduk. Temeli döktük. İki gündür yağmurunda etkisiyle duvarın arkasında kayma oldu. Herhangi bir olumsuzluk yok. Kontrollü olarak trafikte geçişleri sağlıyoruz. Bugün akşama kadar yolu trafiğe tamamen açmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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