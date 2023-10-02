Agrobay işçileri direnişlerinin 42. gününde Amerikan Başkonsolosluğu önünde: Kimse bize destek çıkmıyor!

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük domates serasına sahip olduğunu söyleyen Bayburt Grup’a bağlı Agrobay Seracılık'ta 42 gün önce işten çıkarılan 39 işçinin 31'i, Kod 46 maddesiyle tazminatsız işten çıkarıldı.

Kod 46 maddesiyle Agrobay, "işverenin güvenini kötüye kullanmak, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar" gerekçelerini öne sürdü. İşçiler ise işyerinde sistematik amir baskısına maruz kaldıklarını, ağır işlerde eksik ekipmanlarla çalıştıklarını, maaşların düzensiz ödendiğini, iş kazalarının gizlendiğini ve bunlar karşısında sendikalaştıkları için işten çıkarıldıklarını söylüyor.

Bu gelişmeler sonrası Agrobay Seracılık'ta işten çıkarılan işçiler, direnişin 42. gününde ürettikleri domateslerin ihraç edildiği ülkelere seslenerek Amerikan Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

"KİMSE BİZE DESTEK ÇIKMIYOR"

Burada bir açıklama yapan işçilerden Naime Tekkahraman, "42 gündür geceli gündüzlü çadırda hakkımızı arıyoruz. Kimse bize destek çıkmıyor. Hepsi Arzu'nun arkasına dizilmiş" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en büyük domates serasına sahip olduğunu söyleyen Bayburt Grup’a bağlı İzmir merkezli Agrobay Seracılık'ta işçiler, kötü çalışma koşulları, geç yatırılan maaşlar, ücretsiz izin dayatması, müdür ve mühendislerin yoğun baskısı, mobbing, kötü muamele uygulamaları ve daha bir çok hak ihlali yaşanması üzerine sendikalaşma sürecine girdi. Tarım İşçileri Sendikası'na (Tarım Sen) üye olan 39 işçi "İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmak" gibi gerekçeleri içeren 'Kod 46' ile işten çıkarıldı. Yaşanan gelişme üzerine Tarım Sen, işçi kıyımına son verilmesi ve tazminat haklarının eksiksiz yatırılması için sera önünde eyleme başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem