Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Paket Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda binlerce paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Paket Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri doğrultusunda operasyon gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde üç ayrı çekiciye bağlı dorselerde arama yapıldı. Aramada 9 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ağrı kaçakçı Operasyon
Son Güncelleme:
29 Kişi Hayatını Kaybetmişti... Gece Kulübü Faciasından İBB Personeline Dava Çıktı! Gece Kulübü Faciasından İBB Personeline Dava Çıktı
Dolaba 1 Adet Ceviz Yaprağı Koyun, O Sorundan Temelli Kurtulacaksınız Dolaba 1 Adet Ceviz Yaprağı Koyun, O Sorundan Temelli Kurtulacaksınız
Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu
Konya'da 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 1 Şüpheli Tutuklandı Konya'da 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 1 Şüpheli Tutuklandı