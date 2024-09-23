Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Paket Sigara Ele Geçirildi
Ağrı'da jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda binlerce paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri doğrultusunda operasyon gerçekleştirdi.
Yürütülen çalışmalar neticesinde Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde üç ayrı çekiciye bağlı dorselerde arama yapıldı. Aramada 9 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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