29 Kişi Hayatını Kaybetmişti... Gece Kulübü Faciasından İBB Personeline Dava Çıktı!

İstanbul'un Gayrettepe semtindeki "Masquerade" adlı gece kulübünün tadilatı esnasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınla ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu’nca başlatılan hazırlık soruşturması tamamlandı. Yangında ihmali olduğu görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beşiktaş Belediyesi personeli hakkında açılan yazılan iddianamede, 13 belediye personeli için 2.5 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

T24'ün aktardığına göre Başsavcılık; 55 sayfalık iddianamede, iki ayrı belediyede görevli sanık yönetici ve personeli hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma ve görevi kötüye kullanma” cezası verilmesi istendi. Başsavcılık soruşturmasında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri’nce kaleme alınan ve İstanbul Valiliği’nce soruşturma izni verilen rapor esas alındı.

37 YIL ÖNCE SİNEMA OLARAK İNŞA EDİLDİ

İddianamede, müfettiş raporunda belirtildiği şekliyle, 1987’den bugüne, iş yerinde görülen mevzuat hataları ve eksikliklerine tek tek yer verildi. Sinema salonu olarak inşa edilmesine rağmen 1987’de söz konusu iş yerine Beşiktaş Kaymakamlığı ve Beşiktaş Belediyesi’nce mevzuata aykırı olarak “diskotek” izni verildiğinin anlatıldığı iddianamede, iş yeri için 2006’da restaurant-kafe-bar olarak ruhsat başvurusu yapıldığı belirtildi.

Kaynak: T24