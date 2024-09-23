Meteoroloji Tarih Verdi! 5 Derece Birden

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar yarından itibaren 3 ila 5 derece artacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak görüldüğünü belirten Demirci, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak, Trabzon, Sinop ve Rize çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını bildirdi.

Yurt genelinde yarından itibaren yağışların azalacağını aktaran Demirci, hafta boyunca yağışların sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklarla görüleceğini söyledi.

Demirci, "Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında olan sıcaklıklar, yarından itibaren 3 ila 5 derece artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Hafta sonuna doğru özellikle iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklar yeniden artacak ve mevsim normallerinin üzerine çıkacak" diye konuştu.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Demirci, gelecek 3 gün boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklentisinin söz konusu olmadığını ifade etti.

İstanbul'da 3 gün boyunca sabah saatlerinde puslu ve parçalı bulutlu havanın hakim olacağını anlatan Demirci, sıcaklıkların yaklaşık 27-28 derece olmasının beklendiğini kaydetti.

Ankara'da da 3 gün boyunca parçalı bulutlu havanın etkisini göstereceğini dile getiren Demirci, sıcaklıkların yaklaşık 23-27 derece olacağını söyledi.

Demirci, İzmir'de 3 gün az bulutlu bir hava görüleceğini, sıcaklıkların 28-29 derece civarında olacağını kaydetti.

Kaynak: AA