Elektrik Kaçağı Yangın Çıkardı! İki Katlı Ev Küle Döndü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 2 katlı evde yangın çıktı. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kaçağından çıktığı değerlendirilirken, inceleme başlatıldı.

Elektrik Kaçağı Yangın Çıkardı! İki Katlı Ev Küle Döndü

Antalya’nın Korkuteli İmrahor Mahallesi Kasaplar mevkiinde İsmail Erbil isimli vatandaşa ait 2 katlı evde yangın çıktı.

Alevlerin bir anda evi sarması üzerinde durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik bir müdahale sonrası söndürdü. Yangında can kaybı olmazken, ev tamamen yanarken kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre elektrik kaçağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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