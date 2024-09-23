Elektrik Kaçağı Yangın Çıkardı! İki Katlı Ev Küle Döndü
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 2 katlı evde yangın çıktı. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kaçağından çıktığı değerlendirilirken, inceleme başlatıldı.
Antalya’nın Korkuteli İmrahor Mahallesi Kasaplar mevkiinde İsmail Erbil isimli vatandaşa ait 2 katlı evde yangın çıktı.
Alevlerin bir anda evi sarması üzerinde durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik bir müdahale sonrası söndürdü. Yangında can kaybı olmazken, ev tamamen yanarken kullanılamaz hale geldi.
İlk belirlemelere göre elektrik kaçağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA