Ağrı'da İnek Kurtarma Operasyonu

Ağrı il merkezinde bir vatandaşın evinin yanında bulunan çukura düşen inek, itfaiyenin yangın merdiveni sayesinde kurtarıldı. İnek, sağlık durumunun iyi olması üzerine sahibine teslim edildi.

Ağrı'da İnek Kurtarma Operasyonu

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir vatandaşın bahçesindeki çukura düşen inek, vatandaşların çabalarına rağmen çıkartılamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ineği çukurdan çıkarmak için çeşitli yöntemler denedi ancak başarılı olamadı.

Bunun üzerine vatandaşların da yardımıyla ineğe ip bağlandı ve itfaiyenin yangın merdiveni kullanılarak çukurdan çıkarıldı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan inek, sağlık durumunun iyi olması üzerine sahibine teslim edildi. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine gösterdikleri özveri için teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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