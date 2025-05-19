Ağrı Valiliği'nden 'Ambulans' İddialarına Yalanlama

Ağrı Valiliği, bazı medya organlarında yer alan, "kanaması bulunan çocuk hastanın ambulans verilmeden Ağrı'dan Erzurum'a gönderildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, hastanın tedavi sürecine dair detaylı bilgi verdi.

Açıklamada hastanın, Erzurum'a gitmeden önce Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği'ne başvurduğu ve herhangi bir rahatsızlık hissetmediği vurgulandı. Ancak, hastanın Ağrı Otogarı'nda ailesiyle birlikte Erzurum'a seyahat için beklerken şiddetli bir burun kanaması geçirdiği bildirildi.

Ailesinin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talep ettiği, hastanın bu şekilde Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, burada ilk müdahalelerinin yapıldığı kaydedildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde burun kanaması kontrol altına alındıktan sonra, hastanın Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne ambulansla sevk edildiği belirtildi.

Ağrı Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bazı medya organlarında yer alan; kanaması bulunan çocuk hastamızın ambulans verilmeden Ağrı ilimizden Erzurum’a gönderildiği iddiaları üzerine; aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Hastamız, milyonda bir görülen, kalıtsal olan ve özellikle diş eti ve burun kanamalarının sık görüldüğü bir kanama bozukluğuna (Glanzmann Trombastenisi) sahiptir. Ağrı ilinde ikamet eden hastamızın takibi, nadir olan hastalığının tetkiklerinin daha kapsamlı yapılabildiği Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniği’nde devam etmektedir.

Görüntülerin çekildiği gün, hastamız 'rutin kontrolü için' gideceği Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk kâğıdı almak için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği’ne başvurmuş, işlemleri birkaç dakika içerisinde tamamlanmıştır. Hastamızın o sırada herhangi bir rahatsızlığı ise bulunmamaktadır. Hastamız, Ağrı Otogarı’nda, ailesiyle birlikte Erzurum’a seyahat için beklediği sırada şiddetli bir burun kanaması geçirmiştir. Bunun üzerine ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezimiz aranmış; hastamız bulunduğu noktadan ambulans ile alınarak ivedilikle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne götürülmüştür.

Hastamıza Acil Servis’teki ilk müdahale kapsamında burun tamponu, kanamayı durdurucu ilaç tedavisi uygulanmış, ardından kanama odakları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlarımız tarafından yakılma işlemi yapılarak burun kanaması tamamen kontrol altına alınmıştır. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Çocuk Hastalıkları Uzmanlarımızdan oluşan bir ekip tarafından da süreç titizlikle takip edilmiş, gerekli tüm tıbbi müdahaleler zamanında yapılmıştır. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından hastamız, ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Dolayısıyla; hastamızın rahatsız olduğu halde, ambulans verilmeden Ağrı’dan Erzurum’a sevk edildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."