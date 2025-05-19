Türkiye'den Almanya'ya Gönderilen Helvada Salmonella! Apar Topar Alarm Durumuna Geçtiler

Gıda güvenliği dünyanın en önemli problemleri arasında yer alırken, ülkeler bu konuda önlem almaya devam ediyor. Avrupa ülkeleri de Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) insan ve hayvan sağlığı için arz eden durumları ifşa ediyor.

Ülkemizden de Avrupa ülkelerine pek çok ürün gönderilirken, bu ürünlerden bazıları geri gönderiliyor.

Bu ürünlerin arasına bir yenisi daha eklendi. Türkiye’den Almanya’ya Belçika üzerinden gönderilen vanilya aromalı helvada Salmonella bakterisi tespit edildiği açıklandı.

Söz konusu durum yapılan resmi market kontrollerinde ortaya çıkarken, ürünlerdeki tehlikenin ciddi olduğu kaydedildi.

Ürünler hakkında apar topar tüketiciden geri çağırma kararı verildi.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalık olarak biliniyor. Bakterilerin neden olduğu en yaygın gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşıyor ve dışkı yoluyla dışarı atılıyor. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşıyor.