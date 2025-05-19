Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Büyük Güvenlik Sırrı! Türkiye’de Tek, Listede 8 İl Var

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yediği ekmekten içtiği suya kadar her türlü gıda ve içecek maddesinin özenle incelendiği özel laboratuvar görenleri şaşırttı. İşte Türkiye’de tek, 8 ildeki 70 birliğin gıda ve içecek analizlerinin yapıldığı merkez ve bilinmeyen detaylar…

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Operasyonlardaki başarılarıyla hafızalara kazınan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bilinmeyen yönleri ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde stratejik öneme sahip kurumlar arasında yer alan, Bursa Gemlik’teki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı’nda yapılan işlemler hem şaşırttı hem de ilgi çekti.

Her türlü gıda ve içecek maddesinin analizleri bu merkezde yapılarak, Mehmetçiğin gıda güvenliğinin sağlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Büyük Güvenlik Sırrı! Türkiye’de Tek, Listede 8 İl Var - Resim : 1

TÜRKİYE’DE TEK

Gıda, içecek maddesi ve su analizlerinin yapıldığı laboratuvarda son teknoloji cihazlar kullanılıyor. Gemlik’teki Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı ise Araştırma Merkezi olarak Türkiye'de tek olduğu için stratejik öneme sahip.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Büyük Güvenlik Sırrı! Türkiye’de Tek, Listede 8 İl Var - Resim : 2

8 İLDE ANALİZ TESTLER

8 il ile 70 birlik bulunan Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı’nda Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik’teki birlik, karargah ve kurumlardan gönderilen satın alınmış veya ordu malı olmuş her türlü gıda ve içecek maddesinin testleri yapılıyor.

2014 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen kurum bünyesindeki hijyen denetim görevlileri, denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Büyük Güvenlik Sırrı! Türkiye’de Tek, Listede 8 İl Var - Resim : 3

Mehmetçiğin beslenmesi sadece yerleşik düzende değil, harekat ve afet bölgelerinde de takip ediliyor. Öte yandan 2023 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren ve 6 Şubat depremlerinin ardından da bölgede görev alan 4 mobil laboratuvar ile de kontrol ve hijyen denetimleri sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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