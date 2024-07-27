Ağaç Yürüyüş Yoluna Devrildi, Faciadan Kıl Payı Dönüldü

Eskişehir’de vatandaşların sıklıkla kullandığı parkta kökünden kırılarak devrilen ağaç şans eseri kimseye zarar vermedi.

Dün gece saatlerinde, Osmangazi Mahallesi Porsuk Bulvarı Eğri Sokak üzerinde bulunan Kanlıkavak Parkı’nda, Porsuk Çayı kenarında bulunan kalın gövdeli bir ağaç, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yürüyüş yoluna kökünden kırılarak devrildi. Ağacın ağırlığından dolayı demir çitler ezilirken, oradan bir vatandaşın geçmemesi ile şans eseri faciadan dönüldü. Ekiplerce ağaç yıkıldığı yerden kaldırılırken, devrildiği yerde bulunan korkuluklarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA