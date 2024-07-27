Ağaç Yürüyüş Yoluna Devrildi, Faciadan Kıl Payı Dönüldü

Eskişehir’de vatandaşların sıklıkla kullandığı parkta bir ağaç kökünden kırılarak devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Ağaç Yürüyüş Yoluna Devrildi, Faciadan Kıl Payı Dönüldü

Eskişehir’de vatandaşların sıklıkla kullandığı parkta kökünden kırılarak devrilen ağaç şans eseri kimseye zarar vermedi.

Dün gece saatlerinde, Osmangazi Mahallesi Porsuk Bulvarı Eğri Sokak üzerinde bulunan Kanlıkavak Parkı’nda, Porsuk Çayı kenarında bulunan kalın gövdeli bir ağaç, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yürüyüş yoluna kökünden kırılarak devrildi. Ağacın ağırlığından dolayı demir çitler ezilirken, oradan bir vatandaşın geçmemesi ile şans eseri faciadan dönüldü. Ekiplerce ağaç yıkıldığı yerden kaldırılırken, devrildiği yerde bulunan korkuluklarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'e Uyarı! Sel ve Su Baskınlarına Dikkat Meteoroloji'den Batı Karadeniz'e Uyarı
Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek
Tarlaya Devrilen Otomobildeki 5 Kişi Yaralandı Tarlaya Devrilen Otomobildeki 5 Kişi Yaralandı
İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz... İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz...
ÇOK OKUNANLAR
Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu
Asrın Tok, Alevilere Hakaret Etti! Alevi Derneği Suç Duyurusunda Bulundu Şeriat Destekçisi Asrın Tok'a Adliye Yolu Gözüktü
İktidara Yakın Gazete Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verdi Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verildi
Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası: Son Dakikada Tarih Değişmiş! Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası
Mahfi Eğilmez'den 'Bıçak Sırtı' Uyarısı: 'Zarar Görmeden Çıkış Yok' Mahfi Eğilmez'den 'Bıçak Sırtı' Uyarısı