Meteoroloji'den Batı Karadeniz'e Uyarı! Sel ve Su Baskınlarına Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'e Uyarı! Sel ve Su Baskınlarına Dikkat

Batı Karadeniz'de devam eden sağanak akşam saatlerine kadar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ile Sakarya'nın doğusunda ise akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak.

Sağanak nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Meteoroloji Sağanak yağış
Kocaeli'deki Camide Dünyada Bir İlk Yaşandı! Fazla Örneği Bulunmuyor Kocaeli'deki Camide Dünyada Bir İlk Yaşandı! Fazla Örneği Bulunmuyor
Seyir Halindeki Kamyon Alev Aldı Seyir Halindeki Kamyon Alev Aldı
İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız
Tarlaya Devrilen Otomobildeki 5 Kişi Yaralandı Tarlaya Devrilen Otomobildeki 5 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu Eski Hakime, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu
Asrın Tok, Alevilere Hakaret Etti! Alevi Derneği Suç Duyurusunda Bulundu Şeriat Destekçisi Asrın Tok'a Adliye Yolu Gözüktü
İktidara Yakın Gazete Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verdi Erdoğan-Esad Görüşmesi İçin Tarih Verildi
Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası: Son Dakikada Tarih Değişmiş! Erdoğan'ın CHP'li Belediyelere Yönelik Planının Perde Arkası
Mahfi Eğilmez'den 'Bıçak Sırtı' Uyarısı: 'Zarar Görmeden Çıkış Yok' Mahfi Eğilmez'den 'Bıçak Sırtı' Uyarısı