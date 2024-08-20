Afyonkarahisar'da Zehir Tacirlerine Baskın: Çeşitli Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri V.D. ve B.U.'nun evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaştı. Ardından eve operasyon düzenleyen ekipler arama yaptı.

İKİ GÖZALTI

Yapılan aramalarda 1 kök kenevir bitkisi, 4 gram esrar, 1 gram mariana diye adlandırılan esrar türevi uyuşturucu madde, 2 adet extacy hap, 6 kullanımlık sentetik kannabinoid ve 9 adet tabanca mermisi ele geçirdi.

Olayla ilgili V.D. ve B.U. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Kaynak: İHA