Afyonkarahisar'da Park Halindeki Araca Çarpma Sonucu 2 Kişi Öldü

Afyonkarahisar'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Park Halindeki Araca Çarpma Sonucu 2 Kişi Öldü

S.Ç. idaresindeki 03 AFT 639 plakalı otomobil, merkez Dörtyol Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde park halinde bulunan 16 SHY 82 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü S.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan A.G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı yolcu Z.A. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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