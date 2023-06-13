Afyonkarahisar'da heyelan: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar-Denizli karayolunda meydana geldi ve iki araç toprak altında kaldı. Bir kişi yaralı olarak kurtarılırken, bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Afyonkarahisar'da heyelan: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar-Denizli karayolunda heyelan nedeniyle iki aracın toprak altında kalması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Dazkırı'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun Devrent mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kara yolundan geçen 2 araç toprak altında kaldı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan araçlarda 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişi de yaralı çıkarıldı.

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