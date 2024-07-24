Afetler de Durdurmadı, Görenler 'Pes' Diyor! Dere Yatağında Ölümüne İmar

Dere yataklarına imar izni verilmesi ve dere yataklarına inşa edilen binaların riskleri, sel felaketlerinin ardından sıkça tartışılan konular arasında yer almasına rağmen Giresun'un Görele ilçesinde dere yatağına ev inşaatı yapıldı.

Görele'nin Gölbaşı köyü Geçit mevkiinde Çanakçı Karayolu ile Çanakçı Deresi arasına yapılan ev inşaatına DSİ ve Giresun İl Özel İdaresi tarafından imar izni alındığı ileri sürüldü.

YASAL İZİN ALDIĞINI SÖYLEDİ

Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği dere kenarındaki ev inşaatının sahibi Saim Bayraktar, her türlü yasal izni alarak inşaata başladığını ve evinde gerekli önlemleri alarak yaşayabileceğini söyledi.

Bayraktar, “Bu binanın yapılışında en ufak izinsiz bir çivi dahi çakılmamıştır. Gerek İl Özel İdaresi, gerekse DSİ Bölge Müdürlüğü olsun hepsinin yasal izni dahilindedir. Benim bugünkü inşaatı yaptığım yerden 300 metre kadar ileride 4 katlı bir binam vardı. Çanakçı Karayolu yapımında kamulaştırmayla beraber yıkıldı. Ev yapacak başka bir yerim olmadığı için de gerekli izinleri alarak buradaki tapulu arazime ev inşaatını başladım. Şu anda hiçbir endişem ve sıkıntım yok. Ev inşaatı tamamlandığında gönül rahatlığıyla bu evde yaşayabileceğim” dedi.

Kaynak: İHA