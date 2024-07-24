Niğde’de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Niğde’de otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, 23.30 sıralarında Niğde merkez Terminal Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezi istikametinden terminal istikametine seyir halindeki Emirhan Ç. (21) idaresindeki 51 ABS 622 plakalı otomobil ile Ulukışla istikametinden merkez istikametine seyir halindeki Tahir Ali S. (28) idaresindeki 51 ADJ 203 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA