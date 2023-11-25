AFAD'dan 64 il için uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 44 il için "turuncu" meteorolojik uyarı yapıldı.

Ayrıca Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak'ın aralarında yer aldığı 20 il için de "sarı" meteorolojik uyarı verildi.

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç direk devrilmesi, soba baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması hatırlatıldı.

- "Sarı" ve "turuncu" kod nedir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce belirlenen renk kodu uyarı sistemine göre, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir." anlamını taşıyan "sarı" kod ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor.

"Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.

Kaynak: AA