AFAD Duyurdu: Tunceli'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

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AFAD Duyurdu: Tunceli'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntının 7 kilometre derinlikte saat 16.44'te oluştuğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5.0 kilometre olarak ölçtü.

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