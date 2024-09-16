Yunusemre'de Çocuklara Kırtasiye Yardımı

Yunusemre Belediyesi ilçede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarına yönelik kırtasiye malzemesi ve okul çantası yardımı yapıyor.

Yunusemre Belediyesi, 2024-2025 eğitim - öğretim yılında velilere eğitim desteğinde bulunuyor. Kadın ve Aile Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarına yönelik kırtasiye yardımı yapıyor. Yapılan hizmetten faydalanmak isteyen velilerin Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne öğrenci belgesi ile birlikte başvuruda bulunması gerekiyor. Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, eğitimci Belediye Başkanı Semih Balaban’a teşekkür etti.

Kaynak: İHA