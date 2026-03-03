AFAD Duyurdu: Karadeniz'de Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

En yakın yerleşim merkezine 254.25 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 7.37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi