AFAD Duyurdu: Karadeniz'de Deprem

AFAD'ın verilerine göre Karadeniz'de saat 15.09'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu: Karadeniz'de Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

En yakın yerleşim merkezine 254.25 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 7.37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Tuba'yı Boğup İntihar Süsü Veren Anneye İndirimsiz Müebbet Tuba'yı Boğup İntihar Süsü Veren Anneye İndirimsiz Müebbet
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz İçin Gerekli Tüm Önlemleri Aldık, Alıyoruz 'Gerekli Tüm Önlemleri Aldık, Alıyoruz'
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Konuştuğu Cinayette Fatma Nur Öğretmene Acı Veda: Akın Akın Geldiler... Türkiye'nin Konuştuğu Cinayette Fatma Nur Öğretmene Acı Veda: Akın Akın Geldiler...
ABD-İsrail-İran Savaşı Dördüncü Gününde | İsrail Karadan Lübnan'a Girdi... İran'da Acı Bilanço, Tel Aviv'de Şiddetli Patlamalar 2 Gün Önce Atanan Savunma Bakanı da Öldü! Körfez Ülkesinden İran'a Tehdit
Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama
SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı... Emekli ve Memur Zammında Tablo Ortaya Çıktı Emekli ve Memur Zammında Tablo Ortaya Çıktı
Şubat Ayı Enflasyonu Açıklandı! TÜİK Duyurdu.. İşte Şubat Enflasyon Rakamları ve TEFE TÜFE Oranı TÜİK Şubat Ayı Enflasyonunu Açıkladı