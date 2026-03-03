AFAD Duyurdu: Karadeniz'de Deprem
AFAD'ın verilerine göre Karadeniz'de saat 15.09'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
En yakın yerleşim merkezine 254.25 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 7.37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2026
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2026-03-03
Saat:15:09:45 TSİ
Enlem:43.37944 N
Boylam:39.525 E
Derinlik:7.37 km
Detay:https://t.co/NSaCPyr0l7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
