AFAD Deprem Raporunu Açıkladı: 'Bir Süre Daha Belli Büyüklüğe Varan Depremler Olabilir'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerinin, İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerini açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin hazırladığı ön değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin 13 saniye sürdüğü ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildiği; 4 ve üzeri artçı sayısının 7 olduğu bildirildi. "Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir" denilirken, tespit çalışmaları yapılıncaya dek riskli binalara girilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'184 ARTÇI KAYDEDİLDİ'

"Bugün 12.49’da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleşmiştir. Yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 13 saniye sürmüştür. Deprem dış merkezden 300 km yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir. Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7’dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir. Depremin ardından gelişen artçıların dağılımı doğuya doğru yaklaşık 10-15 km’lik bir hat üzerinde yoğunlaşmaktadır. Artçı sarsıntılar özellikle Marmara Orta Çukurunun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplanmıştır. Depremin hemen sonrasında ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapan, yerbilimleri ve farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan AFAD ‘Deprem Bilim Kurulu’ üyeleri toplanarak deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Bilim kurulumuz sürekli çalışma halinde olup zaman zaman kamuoyunu bilgilendirmeye devam edilecektir.

'SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

'6.2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir. Deprem, Kuzey Anadolu Fayının kırılma mekanizması ile uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizmasını işaret etmektedir. İlk analizler yaklaşık 15 km uzunluğunda 9.5 km genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 cm civarındadır. Yapı hasarlarının tespiti yerinde inceleme gerektiren teknik bir süreç olup, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız görevlileri saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Şu ana kadar 112’ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların 296’sı yapılarla ilgili vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerdir.

'ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDECEK'

Vatandaşlarımızın bu tür binalara resmi teknik görevliler gelip gerekli incelemeyi yapıncaya kadar girmemeleri ve uzak durmaları önerilmektedir. Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi önem arz etmektedir. Binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız 112 Çağrı Merkezine durumu bildirmelidirler. Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir. Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir."

Vatandaşların resmi kurumlardan gelen açıklamaları dikkate alması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları, sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. İstanbul’umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.

DENİZ SEVİYESİNDE DEĞİŞİKLİK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin hazırladığı rapora göre de depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde, 40.8327°K enlem ve 28.2267°D boylamında yer alırken, odak derinliği 15.2 km olarak ölçüldü. Bu, sarsıntının “sığ odaklı” olarak nitelendirilmesine yol açtı​.

KRDAE, depremden sadece 6 dakika sonra AFAD’a ve bölgedeki diğer resmi kurumlara tsunami uyarısı mesajı gönderdiğini açıkladı. Uyarının ardından Marmara Denizi’nde bulunan çeşitli istasyonlarda deniz seviyesi değişiklikleri kaydedildi. Silivri, Marmara Ereğlisi, Erdek, Esenköy ve Şarköy’de 2 ila 6 santimetre arasında deniz seviyesi farklılıkları gözlendi​.

MERKEZDE HİSSEDİLEN ŞİDDET DERECESİ 8

Depremin merkezine en yakın ilçe Silivri olurken, onu Marmara Ereğlisi, Büyükçekmece ve Beylikdüzü izledi. İstanbul il merkezine olan uzaklık ise yaklaşık 69 kilometre olarak ölçüldü​.

KRDAE’nin hazırladığı tahmini şiddet dağılım haritasına göre, deprem merkezinde hissedilen şiddet derecesi VIII (8) olarak belirlendi. Bu, oldukça kuvvetli sarsıntı anlamına geliyor​.

Raporda, İstanbul’un Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun batı uzantısında yer aldığı ve bu hattın tarih boyunca yıkıcı depremler ürettiği belirtildi. Özellikle 1509, 1766 ve 1999 depremleri, Marmara fay segmentinin büyük sarsıntılar yaratma potansiyelini gözler önüne seriyor​.

FAY TİPİ: DOĞRULTU ATIMLI

Odak mekanizması çözümüne göre depremin doğrultu atımlı bir faylanmayla meydana geldiği tespit edildi. Moment tensör ters çözüm yöntemine dayanan analizde, fayın 13 km derinlikte kırıldığı ifade edildi​

VATANDAŞLARA UYARI

Kandilli Rasathanesi, kıyı bölgelerde yaşayan vatandaşlara yönelik uyarılarda da bulundu. Deniz suyunun ani şekilde çekilmesinin, tsunami tehlikesinin ilk habercisi olabileceği belirtilirken, böyle bir durumda derhal yüksek yerlere çıkılması tavsiye edildi. Açık denizde ise kıyıya dönmek yerine, mümkün olduğunca açık sulara yönelmenin daha güvenli olacağı vurgulandı​.

Kaynak: Haber Merkezi