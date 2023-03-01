Adnan Oktar davası: Havalimanında kılık değiştirmiş halde yakalandı

Adnan Oktar davasında dosyası birleştirilen ve A. B.’ye karşı "cinsel saldırı" suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan Ali Necati Koç, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kılık değiştirmiş şekilde yurt dışına kaçarken yakalandı.

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Adnan Oktar davası: Havalimanında kılık değiştirmiş halde yakalandı

GERÇEK GÜNDEM - Adnan Oktar suç örgütü davasında, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından tahliye edilen ardından davada ceza alıp hakkında yakalama kararı çıkarılan Ali Necati Koç, yurt dışına kaçarken yakalandı.

Adnan Oktar davasıyla dosyası birleştirilen Ali Necati Koç, müşteki A. B.’ye karşı "cinsel saldırı" suçunu işlediği iddiasıyla yargılanıyordu.

Koç’un, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kılık değiştirmiş şekilde yurt dışına kaçmak isterken “gözcü” sistemi ile yakalanarak adliyeye götürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Adnan Oktar cemaatine operasyon
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