Adıyaman’da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 2 Ölü

Adıyaman’ın Ulubaba Dağı eteklerinde patika yolda ilerleyen bir kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman’da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 2 Ölü
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Adıyaman’ın Ulubaba Dağı eteklerinde patika yolda ilerleyen bir kamyonetin uçuruma yuvarlandı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada, 59 yaşındaki Mehmet Özçalkap idaresindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kaza sabah saatlerinde yoldan geçenler tarafından fark edildi.

Kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, sürücü Mehmet Özçalkap ile araçta bulunan 65 yaşındaki Mahmut Ayaz’ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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