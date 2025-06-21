Malatya’da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Malatya’nın Darende ilçesi D-300 karayolu Yukarı Ulupınar mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 62 yaşındaki Hüseyin Demir idaresindeki otomobil, park alanından ana yola çıkmak isterken, Darende’den Malatya istikametine seyir halinde olan 41 yaşındaki A.Ç. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çift taraflı gerçekleşen kazada, sürücülerden Hüseyin Demir yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Demir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA