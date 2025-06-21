TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Tarih Verdi: 'Terörsüz Türkiye' Süreci Ne Zaman Başlayacak?

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi çerçevesinde bulunduğu Belçika'nın başkenti temaslarının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyon ve bu sürecin bölgeye etkilerinin neler olacağına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye'nin sadece bir temenniden ibaret olmadığının altını çizdi.

'ZAMAN BİRLİK BERABERLİK ZAMANIDIR'

Türkiye'nin ayaklarına 50 yıldır pranganın vurulduğunu ifade eden Kurtulmuş, artık Türkiye'nin terör meselesini tamamıyla geride bırakması gerektiğini aktardı. Kurtulmuş, "Millet olarak var olan, aramızdaki kadim dostluğun, kardeşliğin ortaya çıkarılarak, Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'yi, Alevi'yi birbirinden ayırmak isteyen ne varsa onların hepsini ortadan kaldırmamız lazım. Zaman, gerçekten birlik beraberlik zamanıdır" dedi.

'ÜMİT EDERİM Kİ TATİL ÖNCESİ GRUBU KURARIZ'

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyadaki halkların son 25-30 yıldır etnik ve mezhebi farklılıklar üzerinden birbirine düşman edildiğini anlatan Kurtulmuş, bunların hepsini bir kenara bırakarak aradaki dostluk ve kardeşliğin tamamıyla gönüllü bir birliktelik haline geldiği Türkiye'nin inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Tarihi bir fırsatın yakalandığını ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye'nin çok büyük bir kısmında toplumsal bir desteğin olduğunu görüyorum. Bundan sonraki süreçte parlamentonun da devreye girmesi mecburidir. Parlamentonun üzerine düşen sorumluluklar var. Bunun için de en kısa zamanda ümit ederim ki parlamento yaz tatiline girmeden evvel grubu kurarak çalışmalarımıza başlarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA