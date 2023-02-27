Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Adıyaman’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de deprem meydana geldi. 8,51 kilometre derinlikte kaydedilen 5 büyüklüğündeki sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Derinliğini ise 5.4 km olduğunu kaydetti.
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