Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

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Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de deprem meydana geldi. 8,51 kilometre derinlikte kaydedilen 5 büyüklüğündeki sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Derinliğini ise 5.4 km olduğunu kaydetti.

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