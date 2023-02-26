Hocası Kızılay Başkanı yerine özür diledi

Depremden sonra afet bölgesine çadır göndermek yerine bu çadırları Ahbap'a sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın başkanı Kerem Kınık, yapılanı “işbirliği” olarak tanımlamış ve bunun “ahlaki, akılcı ve yasal” olduğunu ileri sürmüştü.

HOCASINDAN KEREM KINIK'A TEPKİ

İstanbul Tıp Fakültesi çocuk kardiyolojisi ve çocuk romatolojisi bilim dalları eski başkanı Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, eski öğrencisi Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a tepki gösterdi.

Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın hocası olmaktan utandığını belirterek özür diledi:

“Ahbap'a depremin en acil ilk günlerinde çadır satan Kızılay'ın başkanı Dr. Kerem Kınık'ın hocası olmaktan utanıyorum. Beni ve diğer hocalarını affedin, belli ki ona Tıp Etiği öğretememişiz.”