Ahbap, Kızılay'dan aldığı çadırları AFAD'a teslim etmiş

AHBAP Derneği’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay’dan satın aldığı çadırları Hatay’da görüntülendi. AHBAP’ın, bu çadırlarla kurduğu çadırkentin kontrolünü AFAD’a devrettiği öğrenildi.

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Ahbap, Kızılay'dan aldığı çadırları AFAD'a teslim etmiş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD ve Kızılay’ın elinde yeterli çadır olmaması tartışma konusu olurken sanatçı Haluk Levent’in kurduğu AHBAP’ın çalışmaları dikkatlerden kaçmamıştı. Tartışmaların odağındaki Kızılay’ın, AHBAP ve Türk Eczacıları Birliği’ne (TEB) çadır sattığı ortaya çıkmıştı.

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AFAD'A TESLİM ETMİŞLER

ANKA Haber Ajansı, Kızılay’ın AHBAP’a sattığı çadırları Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da görüntüledi. AHBAP’ın çadırlarında herhangi bir logo yer almazken çocukların bu çadırların üzerine resim çizdiği görüldü.

AHBAP çadırlarının hemen yanına kurulan DSİ logolu çadırların altında ise “DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından Trabzonlu iş adamlarının katkılarıyla yapılmıştır” yazması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre; AHBAP, Kızılay’dan satın aldığı çadırlarla kurduğu çadırkentin kontrolünü AFAD’a devretti.

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