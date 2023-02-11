Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yıkılan binalara ilişkin soruşturma başlattı.

Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin altıncı gününde Türkiye arama kurtarma çalışmalarından gelecek mucize haberleri bekliyor. Felakette resmi açıklamaya göre ölü sayısı 20 bin 665 olurken yaralı sayısı 80 bin 88 oldu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlandığı ve teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem
Ahmet Ercan: 'Can kaybı 30 bin' Ahmet Ercan: 'Can kaybı 30 bin'
Alparslan Büyük Selçuklu'ya 2 bomba takviye! Yeni oyuncular geldi Alparslan Büyük Selçuklu'ya 2 bomba takviye! Yeni oyuncular geldi
Ispanakla yapılıyor ve çok lezzetli oluyor! Asla dağılmama sırrıyla.. Ispanakla yapılıyor ve çok lezzetli oluyor! Asla dağılmama sırrıyla..
Kılıçdaroğlu: Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız Kılıçdaroğlu: Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Ercan, 'Marmara için erken' dedi, orayı işaret etti: İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan, 'Marmara için erken' dedi, orayı işaret etti: İstanbul depremi için tarih verdi
Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü
Ölüm müteahhidi: Son 12 yılda yaptığı tüm binalar yıkıldı Ölüm müteahhidi: Son 12 yılda yaptığı tüm binalar yıkıldı
Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
Bekir Bozdağ ve AKP'li vekil, Diyarbakır'da böyle yuhalandı: 'İstifa' sloganları! Bekir Bozdağ ve AKP'li vekil, Diyarbakır'da böyle yuhalandı: 'İstifa' sloganları!