Adeta "suçlu cenneti": Yabancı mafyadan sonra cinayetten aranan parti lideri de Türkiye'de yakalandı!

Kuzey Makedonya'da iki cinayetten aranan aşırı sağcı parti lideri, Balıkesir'de yakalandı. Son dönemde Türkiye'de birçok yabancı mafya lideri ve uluslararası aranan şahıs yakalandı.

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Adeta "suçlu cenneti": Yabancı mafyadan sonra cinayetten aranan parti lideri de Türkiye'de yakalandı!

Türkiye'de son dönemde birçok uluslararası yabancı mafya lideri yakalandı. Varlık Barışı uygulamasıyla suçtan kazanılan paranın ülkeye getirildiğinde kaynağının sorulmaması ve ev alımı karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi nedeniyle, yabancı mafya grupları ve uluslararası aranan şahıslar, Türkiye'de yaşamaya ve faaliyetlerini sürdürmeye başladı.

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Ülke, birçok yabancı mafya grubunun hesaplaşma adresi oldu. Son dönemde yapılan operasyonlarda, yabancı mafyanın bazı kamu görevlileriyle de ilişki içerisinde olduğu ortaya çıktı.

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İKİ CİNAYETTEN ARANAN AŞIRI SAĞCI PARTİNİN LİDERİ DE TÜRKİYE'DE YAKALANDI

Yakalanan son yabancı suçlu ise iki cinayetten aranan Ljupco Palevski oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında 14 yaşındaki Vanja Gjorchevska ve 74 yaşındaki Panche Zhezhovski'yi öldürdüğü iddiası ile aranan Ljupco Palevski, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı.

İnterpol tarafından arandığı öğrenilen Palevski'nin Makedonya'da aşırı sağcı olarak tanımlanan Desna Partisi’nin lideri olduğu biliniyor.

Şüpheli Palevski'nin Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri Türkiye bağlantılarını da araştırıyor.

Adeta "suçlu cenneti": Yabancı mafyadan sonra cinayetten aranan parti lideri de Türkiye'de yakalandı! - Resim : 3
Ljupco Palevski
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