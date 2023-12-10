Alevi Sivil Toplum Kuruluşlarından Kadıköy'de miting: 'Laik Eğitim, İnsanca Yaşam, Demokratik Türkiye' talebiyle toplandılar

Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Cem Vakfı ve Anadolu Alevi Canlar Federasyonu, Kadıköy'de "Laik eğitim, insanca yaşam, demokratik Türkiye” talebiyle miting için bir çağrı yapmıştı.

Vatandaşlar, bugün saat 14.00'te Kadıköy'de İskele Meydanı'nda düzenlenecek olan "Laik eğitim, insanca yaşam, Demokratik Türkiye" mitinginde bir araya geldi.

Çağrıya pek çok devrimci, yurtsever ve sivil toplum kuruluşu katıldı.

Mezepotamya Ajansı'ndan alınan bilgilere göre, mitingde, "Eşit yurttaşlık, insanca yaşam temel haktır. Bir avuç azınlığın milyonların yokluğundan beslendiği zalimin talim ettiği yola minnet eylemem" ve "Diyanet kaldırılsın" pankartları açıldı. Ayrıca, "Laik eğitim", "Eşitlik yurttaşlık istiyoruz", "Zorunlu din dersine hayır" ve "ÇEDES Protokolü çöpe" dövizleri taşındı.



Çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü ve kuruluş mitinge destek verdi. Kitle, kortejler halinde meydana doğru yürüdü. Yürüyüşte sık sık "Baskılar bizi yıldıramaz" ve "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

MİTİNGE ÇAĞRI

Miting hakkında bilgi veren Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kadıköy Rıhtım’daki mitinge toplumun her kesiminden yurttaşları beklediklerini söylemişti. Tüm inanç ve kimliklerle eşit yurttaşlık temelinde yaşamak istediklerini vurgulayan Koç, eğitim ve toplumsal yaşamın dinselleştirilmesine karşı laikliği savunmanın bir zaruriyet olduğunu kaydetmişti.

Laik eğitime darbe üstüne darbe vurulduğunu belirten Koç, şunları ifade etmişti:

“Laik eğitimi hedef alan uygulamalara karşı ülkenin dört bir tarafından şikâyetler geliyor. ÇEDES projesi ile eğitim tamamen kıskaca alındı. Anasınıflarına dahi din eğitimi dayatıldı. Bunlar kabul edilemez. Eğitim toplu bir dinci saldırıyla karşı karşıya. İlkokulda, anasınıfında atılan bu tohumlar ilerleyen zamanlarda çok ciddi bir şekilde karşımıza çıkacak. Bizler bu duruma karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem