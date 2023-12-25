Adaylığını resmen açıklayacak: Ekrem İmamoğlu, seçim için alana iniyor

GERÇEK GÜNDEM - CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimlerde adaylığını resmen açıklayarak seçim ‘start’ını verecek.

Ekrem İmamoğlu adaylığını 5 Ocak’ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.

İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı’na bir kez daha aday olacağı, CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aylar önce duyurulmuştu.

AKP’NİN ADAYI HALEN BELLİ DEĞİL: ÖNE ÇIKAN 5 ADAY

Yerel seçimlere sayılı aylar kala, iş birliği ve aday tartışmaları alevlenmeye başladı. Partiler adaylarını açıklamaya başlarken, 2019’da Binali Yıldırım’ın adaylığı ile İmamoğlu’na iki kez yenilen AKP, adayını henüz açıklamadı.

AKP kaynaklarının verdiği bilgiye göre parti içinde yapılan temayül yoklamasında eski bakanlar Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, en çok tercih edilen isimler oldu. Erdoğan’ın siyasete başladığı ve uzun yıllar belediye başkanlığı görevini yürüttüğü İstanbul için ismi geçen AKP adaylarından biri de damadı Selçuk Bayraktar.

İMAMOĞLU AKP’Yİ İKİ KEZ YENMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçiminde AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a karşı seçimi kazanmış ve seçim daha sonra iptal edilerek yenilenmişti.

İmamoğlu, 23 Haziran 2019’da tekrar yapılan İstanbul seçiminde bu kez oyların yüzde 54,22'sini alarak İstanbul seçimlerini bu kez daha büyük bir farkla kazanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem