İYİ Parti'nin belediye başkan adayı istifa etti

İYİ Parti lideri Akşener’in Tuzla için aday gösterdiği Akın Gürkan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

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İYİ Parti'nin belediye başkan adayı istifa etti

Parti içi bölünmenin yaşandığı İYİ Parti’de istifa depremi devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimde Tuzla için aday gösterdiği İBB Belediye Meclis Üyesi Akın Gürkan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Akın Gürkan, ‘kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen isimler arasında yer alıyordu.

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