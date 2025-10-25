Adana'da Yürek Yakan Olay! Kanala Düşen Çocuk Kurtarılamadı

Adana'da arkadaşlarıyla oyun oynarken sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Süleyman Çınar Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuk, oyun oynarken dengesini kaybedip sulama kanalına düştü. Küçük Süleyman Çınar Bozkurt, çevredeki çocukların haber vermesi üzerine babası tarafından sudan çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Ceyhan Devlet Hastanesi’ne, ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Süleyman’ın cenazesi, gözyaşları içinde Mercimek Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

