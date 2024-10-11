Adana'da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Adana'da otomobil beton bariyere çarptı. Kazada 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'da merkez Sarıçam İlim Yolu Bulvarı'nda kaza meydana geldi. Sıla Taşdelen'in (18) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki beton bariyere çarptı.
Kazada, sürücü Taşdelen olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan, kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
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