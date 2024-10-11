İstanbul'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

İstanbul'da Şile Otoyolu Edirne istikametinde saat 22.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki araç seyir halindeyken zincirleme kazaya karıştı.

Kazada 3 kişi yaralanırken, kazaya karışan bir araç ise olay yerinden kaçtı. Diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA