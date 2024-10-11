İstanbul'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

İstanbul Çekmeköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralanırken, araç sürücülerinden biri de olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

İstanbul'da Şile Otoyolu Edirne istikametinde saat 22.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki araç seyir halindeyken zincirleme kazaya karıştı.

Kazada 3 kişi yaralanırken, kazaya karışan bir araç ise olay yerinden kaçtı. Diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çekmeköy Trafik kazası
Bilim İnsanları 50 Yaş Üstü İnsanların Neden Her Gün Kahve İçmesi Gerektiğini Açıkladı Bilim İnsanları 50 Yaş Üstü İnsanların Neden Her Gün Kahve İçmesi Gerektiğini Açıkladı
Tartışma Büyüdü, Silahlar Çekildi! Kocaeli'de Korku Dolu Anlar Tartışma Büyüdü, Silahlar Çekildi! Kocaeli'de Korku Dolu Anlar
İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Her İncirin İçinde Mutlaka Bir Tane Çıkıyor İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Her İncirin İçinde Mutlaka Bir Tane Çıkıyor
Duran Trafiği Fark Etmedi; Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Duran Trafiği Fark Etmedi; Zincirleme Kazaya Neden Oldu!