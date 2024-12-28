Adana'da Kalaşnikoflarla Girdikleri Kuyumcuyu Soydular

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda ellerinde kalaşnikof piyade tüfeği bulunan 3 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında çalışan 5 kişiyi öldürmekle tehdit ederek yere yatırdı. İş yerindeki bir miktar altını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA