Adana'da İnşaatın 10. Katında Halay Şov: İşçiler Müziğe Dayanamadı

Adana Sarıçam'da, bir inşaatın 10. katında çalışan işçiler, aşağıdan gelen müzik sesiyle kendilerini tutamadı ve halay çekmeye başladı. Kerpetenle dans eden bir işçiye arkadaşları eşlik etti. Neşeli anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İşçiler, halayın ardından işlerine geri döndü.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’nın Sarıçam ilçesinde, bir inşaatın 10. katında çalışan işçilerin müzikle gelen neşeli anları, sosyal medyada viral oldu. Osmangazi Mahallesi’nde devam eden bir inşaatta çalışan işçiler, sokaktan yükselen müzik sesine kayıtsız kalamadı ve yüksekte halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu. Olay, 16 Eylül 2025 Salı günü öğleden sonra meydana geldi.

Adana'da İnşaatın 10. Katında Halay Şov: İşçiler Müziğe Dayanamadı - Resim : 1

Edinilen bilgiye göre, inşaatın 10. katında çalışan işçilerden biri, aşağıdan gelen hareketli bir müzik sesini duyunca elindeki kerpeteni ritme uygun şekilde sallayarak dans etmeye başladı. Metrelerce yükseklikte, güvenlik önlemleri altında çalışan işçi, müziğin ritmine kapılarak adeta bir şov yaptı. Bu neşeli anlara diğer işçiler de kayıtsız kalamadı ve bir anda grup halinde halay çekmeye başladılar. İşçilerin tehlikeli ama bir o kadar da eğlenceli oyunu, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

Adana'da İnşaatın 10. Katında Halay Şov: İşçiler Müziğe Dayanamadı - Resim : 2

Görüntülerde, işçilerin yüksekte olmalarına rağmen büyük bir keyifle halay çektikleri, bir yandan da birbirlerine gülerek tempo tuttukları görülüyor. Videoyu çeken bir vatandaş, “Adamlar 10. katta halay çekiyor, helal olsun!” yorumunu yaptı. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

'Halay Başı' Kavgasında Kan Aktı: 1'i Ağır 5 Yaralı'Halay Başı' Kavgasında Kan Aktı: 1'i Ağır 5 YaralıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana Halay
Son Güncelleme:
‘Çok Fazla Kullanıyorum’ Diyerek Açıkladı: Fenerbahçe’nin Yıldızı Ederson'un Bakın En Sevdiği Türkçe Kelime Neymiş… En Sevdiği Türkçe Kelime Ortaya Çıktı
Hakkari’de Freni Arızalanan Çekici 6 Araca Çarptı Freni Arızalanan Çekici 6 Araca Çarptı! O Anlar Kamerada
Kargo Takibinde 61 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Yakalandı Kargo Takibinde 61 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Yakalandı
Emekli Maaşı Zammı 2026 Son Dakika: SSK ve Bağkur İçin 4 Farklı Hesap! Hangi Maaş Ne Kadar Oranla Artacak? SSK ve Bağkur Emekli Maaşı İçin 4 Farklı Hesap
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif! Tek Bir Şartları Var: Kabul Ederse Servet Kazanacak Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Bir Dönemin En Çok Konuşulan Aşkıydı! Seren Serengil'den Küçük Emrah Bombasını Patlattı: Yıllar Sonra Gelen itiraf… Küçük Emrah Bombasını Patlattı