Adana'da İnşaatın 10. Katında Halay Şov: İşçiler Müziğe Dayanamadı

Adana’nın Sarıçam ilçesinde, bir inşaatın 10. katında çalışan işçilerin müzikle gelen neşeli anları, sosyal medyada viral oldu. Osmangazi Mahallesi’nde devam eden bir inşaatta çalışan işçiler, sokaktan yükselen müzik sesine kayıtsız kalamadı ve yüksekte halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu. Olay, 16 Eylül 2025 Salı günü öğleden sonra meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, inşaatın 10. katında çalışan işçilerden biri, aşağıdan gelen hareketli bir müzik sesini duyunca elindeki kerpeteni ritme uygun şekilde sallayarak dans etmeye başladı. Metrelerce yükseklikte, güvenlik önlemleri altında çalışan işçi, müziğin ritmine kapılarak adeta bir şov yaptı. Bu neşeli anlara diğer işçiler de kayıtsız kalamadı ve bir anda grup halinde halay çekmeye başladılar. İşçilerin tehlikeli ama bir o kadar da eğlenceli oyunu, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

Görüntülerde, işçilerin yüksekte olmalarına rağmen büyük bir keyifle halay çektikleri, bir yandan da birbirlerine gülerek tempo tuttukları görülüyor. Videoyu çeken bir vatandaş, “Adamlar 10. katta halay çekiyor, helal olsun!” yorumunu yaptı. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: İHA