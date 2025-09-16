Kargo Takibinde 61 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Yakalandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kargo takibi sonucunda bir iş yerinde yapılan aramada 61 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Kargo Takibinde 61 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve yasa dışı ticaret faaliyetlerine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında Reyhanlı’nın Bağlar Mahallesi’nde operasyon düzenledi. Yapılan kargo takibi sonrası bir iş yerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 61 kilo kaçak nargile tütünü ile birlikte 2 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili H.A. isimli şahsın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

